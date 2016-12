Buccino inviato speciale in Libia

23:02 - Il ministro degli Esteri, Federica Mogherini, ha nominato Giuseppe Buccino Grimaldi, ambasciatore a Tripoli, inviato speciale dell'Italia per la Libia. "E' necessario che la comunità internazionale - ha spiegato la Mogherini - agisca in modo compatto per trovare una soluzione alla crisi libica. La presenza di un inviato speciale, che ha già rapporti consolidati in Libia, consentirà un più efficace coordinamento con tutti gli interlocutori".