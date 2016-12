15 maggio 2014 Bruxelles, la polizia ferma Luca Casarini

14:49 - Luca Casarini, candidato all'Europarlamento con la lista L'Altra Europa con Tsipras, è stato fermato dalla polizia belga a Bruxelles. Lo storico leader delle "Tute bianche" stava partecipando a una manifestazione, organizzata da Blockupy, davanti alla sede dove era in corso il summit europeo delle associazioni imprenditoriali. Il suo staff ha pubblicato su Twitter le foto del fermo. Casarini è stato rilasciato dopo circa cinque ore.

"Sono stato rilasciato e cominciano a uscire tutti i fermati. Siamo in presidio davanti alla caserma federale polizia". Ecco il tweet con cui Casarini in persona ha confermato il rilascio, già anticipato dal suo staff.



Insieme a Casarini, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa "Belga", erano stati portati via dalle forze dell'ordine altri 250 manifestanti.



L'obiettivo della manifestazione era protestare contro l'accordo di libero scambio Ue-Usa in corso di negoziazione. La polizia era presente in massa sul posto, con la squadra anti-sommossa e un'autopompa il cui getto è stato utilizzato per disperdere i dimostranti coinvolti in tafferugli con agenti in borghese.



"In quest'Europa non c'è spazio per la protesta", denuncia lo staff di Casarini sul social dove è stata pubblicata la sequenza dell'arresto del candidato alle Europee.