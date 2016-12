10:37 - "Berlusconi ha fatto un grandissimo accordo istituzionale per le regole, ma non per il governo". E con un eventuale governo Renzi "dove andranno a finire gli accordi per la legge elettorale e per le riforme istituzionali?". A chiederselo è il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Renato Brunetta, il quale evidenzia come, in questo caso, si genererebbe "un corto circuito che non può andare da nessuna parte".