Boschi: "Immunità avrà soluzione"

23:45 - Dopo aver posto le basi della riforma del bicameralismo "non ci fermeremo sull'immunità: troveremo una soluzione in Parlamento". Lo ha detto il ministro Maria Elena Boschi alla festa dell'Unità di Roma. Il governo, sottolinea, "non ha una posizione pregiudiziale" anche se nel ddl non c'era l'immunità per i senatori. "Martedì in Parlamento il premier presenterà" le linee del semestre di presidenza dell'Ue e "il programma per i prossimi mille giorni".