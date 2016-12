Boschi: art. 18 non è essenziale

23:36 - "L'articolo 18 non è un problema essenziale, riguarda 3mila persone l'anno, ma è un elemento che accende il confronto sulla riforma del lavoro". Lo ha detto il ministro Maria Elena Boschi alla festa del Pd di Padova. "Il vero tema è trovare il lavoro. Non crediamo si debbano ridurre gli stipendi ma specializzarsi in settori dove l'Italia non ha eguali". Poi, sulla legge elettorale, ha detto: "Speriamo di portarla all'approvazione entro fine anno".