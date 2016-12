Bonaiuti annuncia: "Lascio FI" Toti: "Questa storia ha del surreale"

08:20 - "Lascio Forza Italia". L'annuncio arriva dal senatore Paolo Bonaiuti, che in una nota scrive: "E' una decisione sofferta, ma motivata da divergenze politiche e da incomprensioni personali che si sono approfondite nell'ultimo anno. Resto nel centrodestra" per "una ricomposizione delle forze in direzione riformista e moderata. A Berlusconi un augurio dal cuore, con la sincerità e con l'affetto dei 18 anni" di lavoro insieme. Domani incontro con Alfano.

Toti: "Storia surreale, contro Berlusconi ingratitudine" - "Bonaiuti che se ne va? In questi giorni mi sembra di stare a Scherzi a parte..". Giovanni Toti respinge così, a Domenica Live, l'accusa di aver rubato il posto all'ex portavoce di Berlusconi. "Io e Paolo - spiega - abbiamo avuto per anni un ottimo rapporto. Non sono andato a fare quello che faceva lui, faccio tutt'altro. Questa storia ha del surreale, fatta da una persona che ha avuto il ruolo, il successo, la visibilità al fianco di Berlusconi". "Abbiamo visto molte sfumature di ingratitudine: ma dobbiamo completare la tavolozza dei colori" e Silvio Berlusconi "lo sa", ha ribadito.