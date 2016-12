13:36 - Richiesta di archiviazione al Gip da parte della Procura di Bologna per Stefano Bonaccini (Pd), candidato alle primarie per le Regionali in Emilia-Romagna, indagato per peculato nell'inchiesta "spese pazze". La richiesta è firmata dai Pm Morena Plazzi e Antonella Scandellari ed è vistata dal procuratore aggiunto Valter Giovannini.