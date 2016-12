12 luglio 2014 Bolzano, Ciampi ricoverato d'urgenza

I medici: situazione seria ma stabile Portato in ospedale per ipotensione arteriosa, è stato trattenuto perché ha bisogno di un "continuo monitoraggio", dicono in ospedale

12:37 - Il presidente emerito della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, resta all'ospedale di Bolzano, dove è stato ricoverato venerdì, in condizione "serie ma stabili". Così dice l'ultimo bollettino medico. Ciampi "ha passato una notte tranquilla", dicono i medici. "E' necessario il continuo monitoraggio". L'ex presidente è stato ricoverato per ipotensione arteriosa.

"Ciampi - ha detto il direttore del Comprensorio sanitario di Bolzano Umberto Tait - è stato ricoverato per essere sottoposto ad alcuni accertamenti necessari in seguito ad un malessere, compatibile con un quadro di ipotensione arteriosa".



"Anche in considerazione dell'età del Presidente - ha aggiunto - si è ritenuto opportuno trattenerlo in osservazione per monitorare strettamente le sue condizioni cliniche".