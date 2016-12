16:55 - "La rete è uno spazio bellissimo, è una grande opportunità, ma non può essere usata in questo modo violento". Lo ha detto la presidente della Camera, Laura Boldrini, a margine di un incontro con gli studenti al liceo Mamiani di Roma. "Voglio esprimere la mia solidarietà a Daria Bignardi, ad Augias e a Fazio, perché quello in corso è un pestaggio mediatico", ha aggiunto.

Socialisti Ue contro Grillo - Attacco frontale a Beppe Grillo da parte del capogruppo dei socialisti-democratici al Parlamento Ue, l'austriaco Hannes Swoboda, per i post sulla Boldrini. In una nota afferma che "il comico e i suoi compagni attivisti hanno suscitato indignazione con uno scambio online razzista, sessista e che glorifica lo stupro". "Grillo e i suoi colleghi - dichiara Swoboda - stanno mostrando il loro vero volto: senza decenza, senza principi e senza bussola morale".



M5S, fazzoletti bianchi per protesta - "I parlamentari M5S porteranno un fazzoletto bianco finché la vera democrazia non sarà ristabilita". Lo annuncia Beppe Grillo commentando la discussione alla Camera del dl carceri. Il leader del Movimento ha ribadito che con questa riforma "usciranno assassini, mafiosi e stupratori". "In commissione Giustizia - ha ricordato - è stato impedito alle opposizioni di esercitare il proprio ruolo" attraverso l'utilizzo della ghigliottina. "La giustizia è morta", commenta.