Boldrini: insulti da 2 deputati M5S

20:48 - "Sono venuti sotto due deputati che mi hanno detto qualsiasi ingiuria e insulto: non erano più in grado di fermare questa loro azione violenta. In nessun luogo di lavoro è possibile". Lo afferma la presidente della Camera, Laura Boldrini. Il video postato sul blog di Grillo era "istigazione alla violenza, basta vedere i commenti a sfondo sessista. Chi partecipa al quel blog non vuole il confronto ma offendere e umiliare. Sono potenziali stupratori".