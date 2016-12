Boldrini:"Guerre,più potere a Onu"

13:14 - Di fronte alla logica della guerra "l'indifferenza è colpevole". A sostenerlo è il presidente della Camera, Laura Boldrini, secondo la quale "il mondo non può essere regolato dai tagliagole, ma non possiamo nemmeno proporre altre guerre". Per questo occorre "dare più potere agli organismi internazionali, che hanno il compito di intervenire per ridurre le controversie ma spesso non hanno questo potere perché i Paesi non glielo danno".