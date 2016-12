13:47 - "Non solo il Parlamento, ma il Paese intero sa di poter contare su di Lei, e per questo continua ad avere nella Sua Presidenza il più solido e condiviso punto di riferimento". I presidenti delle due Camere, Laura Boldrini e Pietro Grasso, scrivono questo messaggio in una lettera al presidente della Repubblica un anno dopo la sua rielezione. E sottolineano che Napolitano è "una risorsa preziosa" per tutti.