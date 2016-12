Boldrini: "Camera non sia un ring"

10:09 - "Mi auguro che ci sia un po' più di maturità" nell'esame delle riforme costituzionali alla Camera. Lo ha detto la presidente Laura Boldrini arrivando a Cernobbio, spiegando che "non piace agli italiani vedere l'Aula parlamentare come un ring"."Ringrazio il presidente Grasso per aver pensato a me", ha risposto ai giornalisti che le hanno chiesto un commento sulle parole del presidente del Senato a proposito del cammino delle riforme.