Boldrini: "Accoglienza sia valore"

12:00 - "Non possiamo offrire servizi di lusso ai turisti e poi trattare in modo, a volte inaccettabile, i migranti che giungono in Italia dalle parti meno fortunate del mondo, spesso in condizioni disperate". Lo afferma la presidente della Camera Laura Boldrini. Si tratta di "una insopportabile contraddizione", sottolinea. "Dobbiamo dare l'esempio concreto di una cultura dell'accoglienza, come nostro valore, che sia integrale, a 360 gradi".