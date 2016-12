Boldrini: "Accelerare su riforme"

18:09 - "Le riforme sono necessarie per il futuro del nostro Paese e per acquisire fiducia". Lo ha detto la presidente della Camera, Laura Boldrini, arrivando a un evento in ricordo della Liberazione di Roma. "Non c'è tempo da perdere: il passo deve essere molto rapido", ha aggiunto. "Tutti i partiti prima delle elezioni si sono impegnati per la legge elettorale e per un bicameralismo perfetto che non funziona, ora - ha sottolineato - bisogna metterci mano".