Bersani:Jobs act cambia se si vuole

15:46 - "Se un segretario, come penso dovrebbe, vuole trovare una sintesi sul Jobs act, secondo me non solo è possibile, ma anche abbastanza agevole: basta volerlo". Così Pier Luigi Bersani commentando lo scontro tra la minoranza del Partito democratico e il premier Matteo Renzi sulla riforma del Lavoro. "Abbiamo davanti problemi immediati molto seri. In questi giorni lavorerò e lavoreremo per trovare un punto di convergenza", ha ribadito.