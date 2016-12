Berlusconi: "Via tetto 3% deficit-Pil" Ue, Renzi: "Da lunedì ci sentono"

"Lo spread è una bufala. Prima la guerra si faceva con gli eserciti mentre ora si fa con la finanza". Lo ha affermato Silvio Berlusconi a Omnibus, aggiungendo: "C'è una lontananza forte tra lo spread e l'economia, perché lo spread riguarda una fascia ristretta del comparto finanziario. Quindi no, non mi preoccupo, noi avevamo a 570 punti lo spread e tutti i conti in ordine". Il premier Renzi: "Se non mi fanno fare le riforme vado a casa".

23:45 Ue, Renzi: pronto materiale, da lunedì ci sentono

"Abbiamo preparato del materiale, da lunedì ci facciamo sentire in Europa. Per qualcuno lunedì è finita, tornano in ferie o in villa, invece per noi comincia la partita vera". Così il premier Matteo Renzi, a Porta Porta, conferma di avere pronti dei dossier per correggere la rotta dell'austerity europea.

23:30 Disordini a comizio Pd, 40 fermi e trovato pugnale

Sono oltre 40 le persone fermate dalla Digos a Roma dopo i momenti di tensione che si sono verificati durante le contestazioni rivolte al premier Matteo Renzi, al comizio del Pd in piazza del Popolo. In terra, in piazza, è stato anche trovato un pugnale con una lama di diversi centimetri.

21:44 Grillo: andremo al governo con il 58%

"Faremo come Roosevelt, andremo al governo con il 58%. Il 31-32% non ci basta perché è una rivoluzione". Lo ha detto da Milano Beppe Grillo. Il leader del M5S ha poi attaccato di nuovo Renzi e gli altri politici: "L'ebetino sparirà e spariranno tutti perché non sono niente, sono solo persone mediocri".

21:23 Grillo: abbiamo già vinto ma no a vendetta

"Abbiamo già vinto ma non abbiamo bisogno di vendetta". E' quanto ha detto Beppe Grillo nel corso del suo comizio a Milano. Per il leader del M5S "quella che noi esprimiamo è rabbia buona". Quindi, ha aggiunto, "quando li manderemo a casa, li accompagneremo con una carezza e diremo loro: vieni, è finita".

20:50 Renzi a Grillo: giù mani da Berlinguer, sciacquati la bocca

"Grillo a Firenze ha citato Berlinguer: giù le mani da nomi che non appartengono a chi non ha neanche la titolarità di pronunciarli. Non si mette nella stessa frase la parola 'io sono oltre Hitler' e poi Berlinguer. Sciacquatevi la bocca". Così il premier Matteo Renzi, ricordando che Berlinguer è l'opposto del "fanatismo pentastellato".

20:35 Renzi: lavoro a tutti, non reddito di cittadinanza

"Quando Grillo dice 'daremo a tutti il reddito di cittadinanza' fa bene, perché segna la profonda differenza tra noi e loro. Noi non vogliamo dare a tutti il reddito di cittadinanza, vogliamo dare a tutti il lavoro perché lavoro è dignità". Così il premier Matteo Renzi in piazza del Popolo a Roma.

20:27 Europee, Renzi: "Non c'è discussione, vinciamo noi"

"Stanno discutendo di elezioni europee solo per capire di chi vincerà. Il problema è risolto perche' le elzioni le vinciamo noi e non lo dico perché dobbiamo fare training autogeno ma perché è la realtà dei fatti". Così il premier Matteo Renzi in piazza del Popolo a Roma.

20:19 Berlusconi: "Piccoli partiti non superano sbarramento"

"I partiti più piccoli, tra cui quelli del centrodestra, da quanto ci dicono i sondaggi non arriveranno a superare lo sbarramento. Mi rivolgo agli elettori moderati che sono come noi col centrodestra. Se pensate che non raggiungerete il 4% non buttate il vostro voto. I partiti che passeranno la soglia di poco manderanno pochi eletti in Europa che saranno completamente ininfluenti in Europa". Lo ha detto Silvio Berlusconi a una manifestazione elettorale di FI.

20:16 Alfano: "Forza Italia non rappresenta i moderati"

"Se non ti basta la protesta e se non sei di sinistra, non c'è alternativa al Ncd". E' il messaggio rivolto "agli elettori italiani" da Angelino Alfano. "Forza Italia - ha aggiunto - non può essere nel polo di protesta, perché è già occupato dal Movimento 5 Stelle, non fa parte del polo della speranza perché non è né carne né pesce. E non credo che FI possa rappresentare i moderati, basta avere in mente la Santanchè".

20:10 Berlusconi: "Si vota fra un anno"

"Con l'andamento di questa economia al massimo tra un anno, un anno e mezzo torneremo al voto". E' la previsione del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che promette come "nei primi Cdm, avendo trovato le doverose coperture, garantiremo ai pensionati 1.000 euro al mese" di pensione minima e poi "per le madri di famiglia, le casalinghe, a loro dobbiamo garantire serenità e anche per loro ci impegnamo per dare 1.000 euro al mese".

19:54 Berlusconi: "Deluso da Renzi, non ha realizzato nulla"

"La delusione è stata grande: abbiamo visto che questo governo si è esposto su 12 o 13 impegni ma quando si è passato alla realizzazione solo in un caso c'è stata la concretezza". Lo afferma Silvio Berlusconi ad una manifestazione di Fi parlando di Renzi e del suo governo. "Noi eravamo, siamo e saremo all'opposizione", aggiunge il leader di FI.

19:24 Berlusconi: "Pericoloso uscire dall'euro"

Uscire dall'Euro sarebbe "avventuristico, pericoloso e negativo", secondo Silvio Berlusconi. Ma per il leader di Forza Italia la Banca centrale europea "deve diventare una vera banca europea: deva garantire i debiti di tutti i Paesi, poter stampare moneta quando ci si bisogno come quando un Paese e deve pagare i suoi titoli pubblici, terzo deve fare quello che hanno fatto altri stati come gli Stati Uniti e Giappone, immettere denaro nell'economia".

19:12 Berlusconi: "Abolire del tutto tetto 3% deficit-Pil"

Il tetto del 3% deficit-Pil "deve e può essere del tutto abolito" e la Bce dovrebbe "immettere denaro nell'economia". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

19:05 Alfano: "Governo più solido dopo il voto"

Sull'esito politico delle Europee, Angelino Alfano è ottimista e afferma: "Il governo uscirà consolidato dal voto di domenica e avrà davanti a sé una nuova grande stagione di cambiamento". Per quanto riguarda il Nuovo Centrodestra, il ministro dell'Interno, poi, dichiara: "Andremo abbondantemente oltre il 4%".

16:11 Alfano a Grillo: "Non si scherza su libertà"

"Finché si scherza si scherza, ma non con la libertà degli italiani". Il leader di Ncd, Angelino Alfano, attacca Beppe Grillo riguardo i processi in Rete annunciati dal leader del Movimento 5 Stelle. "Pretendere di sostituirsi alle leggi, ai tribunali e alla Costituzione con un procedimento sommario sul web è un gioco molto pericoloso", dichiara il ministro dell'Interno.