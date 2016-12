Berlusconi: "Un partito delle vittime della giustizia avrebbe tanti voti"

22:04 - "Un partito dedicato alle vittime della giustizia avrebbe un numero incredibile di voti. Potremmo creare un partito a sè stante in coalizione con noi". L'annuncio è stato dato da Silvio Berlusconi, intervenuto al telefono all'inaugurazione della sede di Forza Italia a Varese. Il Cavaliere ha inoltre detto che gli elettori del Movimento 5 Stelle delusi "possono essere convinti a votare per noi".

"Vincere per riformare la giustizia" - Forza Italia, ha dichiarato Berlusconi all'inaugurazione, a cui hanno partecipato tra gli altri anche Lara Comi e Mario Mantovani, dovrà "vincere le elezioni alla grande" per realizzare la "riforma della giustizia, perché siamo soggetti a quella che molti chiamano una dittatura, una oppressione giudiziaria". E ha continuato: "Se vincessimo le elezioni alla grande magari anche senza alleati, avremmo una chiara maggioranza in Parlamento in grado di riuscire a realizzare le riforme che i nostri alleati della coalizione non ci hanno mai consentito di approvare".



Berlusconi ha poi citato la "riforma degli assetti istituzionali, del Parlamento e della Corte costituzionale, perché ora undici membri sono di sinistra contro quattro di centrodestra".



"Dovremo far diventare realtà la riforma della burocrazia e del fisco, l'elezione diretta da parte dei cittadini del presidente della Repubblica - ha aggiunto - e infine la riforma delle riforme, quella della giustizia".



"Alla conquista degli M5s delusi" - "Secondo alcuni sondaggi- ha poi ripreso - il 56% degli elettori del M5s è deluso e in parte anche disgustato dalle persone che il movimento ha messo in Parlamento e da come queste si comportano. Possono essere portati a conoscenza del fatto che i programmi della sinistra sono contrari a quello che occorre fare per il nostro Paese, bisogna trasmettergli le nostre idee e i nostri valori".



"Dannoso il voto ai piccoli" - Il Cavaliere continua con un nuovo attacco ai piccoli partiti e dice: "Ci sono gli elettori dei piccoli partiti ai quali va spiegato che frazionare il voto non è soltanto inutile ma dannoso. Abbiamo pensato che questi elettori possono essere contattati, convinti e determinati a votare per noi, attraverso la rete o parlando con loro direttamente".