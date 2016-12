10 gennaio 2014 Berlusconi torna a chiedere il voto anticipato: "Election day il 25 maggio" "Alle Europee spero di essere capolista in tutte le regioni", ha affermato nel corso della riunione nella sede di Forza Italia a Roma. "Vinceremo - ha poi ribadito -, sono già oltre seimila i club in tutta la Penisola" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

23:23 - Silvio Berlusconi torna a chiedere il voto anticipato: "Puntiamo all'election day per il 25 maggio e vinceremo grazie ai nuovi coordinatori e ai numerosi club che stanno nascendo in tutto il Paese", ha detto il leader di Forza Italia nel corso della riunione con i responsabili regionali del partito a Roma. "Spero di essere capolista in tutte le regioni alle Europee", ha aggiunto Berlusconi.

"In Italia - ha ribadito - siamo già oltre 6mila. Ma cresceremo ancora e arriveremo a 12mila". All'incontro partecipano anche Marcello Fiori, coordinatore dei club Forza Silvio, e i coordinatori Francesco Amoruso (per la Puglia), Nazario Pagano (per l'Abruzzo) e Catia Polidori (designata come commissario per l'Umbria). Tre nomine delle sei ancora mancanti per completare il puzzle dei responsabili regionali.



"Sono convinto - ha poi spiegato - che i ricorsi presentati alla Corte Ue saranno accolti, me lo hanno assicurato i miei avvocati internazionali per cui potrò candidarmi alle elezioni europee come capolista nelle circoscrizioni". Il Cavaliere avrebbe inoltre fatto sapere di aver ricevuto "offerte" di candidatura da alcuni Paesi tra cui la Romania, la Bulgaria, Malta e forse la Spagna: Io però - ha chiosato - voglio candidarmi in Italia.



Sulla legge elettorale ha poi aggiunto: "E' giusto incontrare Renzi, lo farò prima che la riforma vada in Aula. Noi siamo per lo spagnolo ma dobbiamo trovare il modello che ha maggiore condivisione e che viene fatto più in fretta in modo che si vada a votare".