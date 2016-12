Berlusconi:terzo governo di palazzo

15:12 - "Siamo di fronte al terzo governo che nasce nei 'Palazzi' romani. Io sono l'ultimo premier eletto dal popolo". Lo afferma Silvio Berlusconi in collegamento con un'iniziativa in Umbria a Montefalco organizzata dal commissario regionale di Forza Italia Catia Polidori. "I sondaggi ci danno in ottima salute in tutta Italia", ha aggiunto. "Il nostro obiettivo - prosegue il Cavaliere - è quello di recuperare gli elettori tra i delusi e i grillini".