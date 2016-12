Berlusconi:tasse scendano sotto 40%

16:20 - "Dopo tre governi di sinistra non eletti, la pressione fiscale è arrivata a sfiorare il 45 per cento". Lo denuncia Silvio Berlusconi in un videomessaggio pubblicato sul sito di Forza Italia. "Vogliamo riportare le tasse sotto il 40% e introdurre nella nostra Costituzione un tetto per impedire che i governi facciano pagare sempre il conto ai cittadini a suon di tasse, senza ridurre la spesa pubblica", aggiunge il leader di FI.