17 aprile 2014 Berlusconi: "Si resti nell'Euro, ma

Il leader di Forza Italia alla presentazione dei candidati alle Europee: "Ho chiesto a Renzi l'elezione diretta del Capo dello Stato". E sull'Ue aggiunge: "I trattati vanno rivisti, il fiscal compact va eliminato"

18:23 - "Sono un uomo delle istituzioni, in attesa che sia riconosciuta la mia innocenza darò corso alle decisioni della magistratura". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, parlando di una condanna nei suoi confronti "per una decisione ingiusta della magistratura" sulla base "di un fatto inesistente". Presentando i candidati del partito per le Europee, Berlusconi ha sottolineato: "Mi spiace non poter portare i miei voti".

"Avere reso impossibile la mia candidatura alle Europee - ha detto Berlusconi - va a tutto vantaggio della sinistra. E queste vicende hanno una indubbia valenza politica. I nostri candidati rappresentano al meglio le anime del centrodestra. Abbiamo cercato coniugare novità ed esperienza. Sulle liste siamo stati molto coerenti".



"Rivedere tutti i trattati, via il fiscal compact" - Per il leader di Forza Italia, "tutti i trattati sono da rivedere: dal patto di stabilità al fiscal compact". "Oggi, non solo in Italia, la recessione è diventata depressione" e perciò sono "convinto che si debba puntare a eliminare il fiscal compact e consentire ai Paesi lo sforamento del 3% annuo nel rapporto tra deficit e Pil", un vincolo "che nella situazione attuale dell'economia è antistorico".



"Mantenere l'Euro, ma a certe condizioni" - Berlusconi ha parlato anche di Euro. "Tra i partiti - ha spiegato - c'è chi ritiene che si debba rinunciare all'Euro come hanno fatto M5S, Fdi e Lega. E altri che considerano pericoloso uscire - spiega-. Noi abbiamo formato una commissione di esperti che ci porterà a delle regole nuove da aggiungersi nell'ambito di Eurolandia che renderanno possibile il mantenimento di questa nostra moneta che io chiamo estera che deve diventare una moneta di tutti i Paesi attraverso una nuova missione della Bce".



"Ho chiesto a Renzi l'elezione diretta del Capo dello Stato" - "Il governo di Renzi propone finalmente delle riforme" e "abbiamo dato il nostro impegno ad approvarle", ha assicurato Berlusconi. Si tratta della "riforma dei poteri che riguardano le Regioni e lo Stato" e "cambiare l'assetto parlamentare del Paese attraverso la fine del bicameralismo perfetto". Poi ha ribadito: bisogna introdurre, e "ho avuto modo di parlarne con Renzi, l'elezione diretta da parte dei cittadini del presidente della Repubblica: non sia più scelto dalle segreterie dei partiti".



"La mia condanna sarà annullata a Strasburgo" - Parlando delle sue vicende giudiziarie, Berlusconi si è detto "certo" che i suoi legali "arriveranno ad ottenere un annullamento totale della sentenza" a Strasburgo: è pronta "un'istanza di revisione con prove documentali e testimoniali assolutamente incontrovertibili". Poi, sulla condanna ai servizi sociali, ha sottolineato: "Il tribunale di sorveglianza mi ha obbligato a dedicare parte del mio tempo a persone in difficoltà. Questa cosa mi ha fatto addirittura piacere perché nella mia vita ho fatto sempre attività di supporto. Lo farò più che volentieri e cercherò di essere utile".



Giudici, Berlusconi si "cuce la bocca" - "Veniamo alla prossima domanda...". Silvio Berlusconi fa il gesto di cucirsi la bocca, quando in conferenza stampa gli viene chiesto se ritenga che la sentenza Mediaset sia stata fatta per favorire la sinistra. Il leader di Forza Italia sorride e non risponde alla domanda, ma aggiunge: "Pensate solo a quello che è successo con Mani pulite, nel '92-93...".