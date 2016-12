Berlusconi: si cambi la CostituzioneTra un anno andremo a votare

19:50 - "Bisogna vincere le prossime elezioni per cambiare la Costituzione". Lo ha detto Silvio Berlusconi, durante un collegamento telefonico con una kermesse del partito a Frosinone. "Bisogna cambiare l'assetto istituzionale del Paese e questo si può fare solo con una maggioranza assoluta", ha sottolineato il leader di FI. Inoltre, ha aggiunto, "bisogna dare la possibilità ai cittadini di scegliere il Presidente della Repubblica".

Circa la longevità del governo Renzi, Berlusconi non pare essere molto ottimista. "Non penso che si andrà avanti fino al 2018. Fra un anno, dopo che si sarà fatta la legge elettorale, si potrà andare a votare", afferma.



"Per allora dobbiamo avere una penetrazione tra i cittadini spiegando di che cosa ha necessità il Paese e quali riforme sono necessarie", ha aggiunto Berlusconi, in collegamento con un appuntamento di FI a Frosinone. "Oggi questa per me è l'ultima mossa, o la va o la spacca. Dopo venti anni di guerra spero di lasciare la politica dopo aver garantito al mio Paese democrazia e libertà".