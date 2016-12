Berlusconi:se serve, noi con Alfano

22:03 - Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, non esclude un'alleanza con il Nuovo Centrodestra di Angelino Alfano dopo le elezioni. Quella con Alfano, ha detto ospite di Enrico Mentana, "può essere una convivenza elettorale chiara. In caso di non successo della grande operazione della libertà per avere una chiara maggioranza da soli, allora è giocoforza per noi e per gli altri moderati stare insieme. Se si dividono i moderati perdono".