19:03 - "Matteo Renzi ha ottenuto un grande successo personale, favorito da una serie di circostanze favorevoli irripetibili. Ora vedremo come lo userà". Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, parla di un "risultato inferiore alle attese". "Forza Italia - aggiunge - si conferma comunque il perno insostituibile del centrodestra". Sul governo, assicura: "Noi non cambiamo il nostro atteggiamento. Siamo opposizione intransigente ma responsabile".

"Desidero ringraziare tutti coloro che hanno rinnovato la loro fiducia in Forza Italia e nel sottoscritto. Nonostante tutto e nonostante tutti, in una campagna elettorale per me dolorosa e sofferta a causa della mia situazione di uomo non libero, ancora una volta ho sperimentato un grande affetto e un sostegno generoso, che mi conforta e che non intendo tradire", si legge nella nota in cui Berlusconi, commenta l'esito delle Europee per il partito azzurro.



Il centrodestra è "l'asse attorno al quale ricostruire una coalizione in grado di contendere con successo alla sinistra la vittoria alle elezioni politiche", spiega nel comunicato rilanciato sul sito Forzasilvio.it e nel quale Berlusconi evidenzia: "Matteo Renzi a cui invio le mie sincere congratulazioni ha ottenuto un grande successo personale, favorito da una serie di circostanze favorevoli irripetibili. Ora vedremo come lo userà".



"Noi non cambiamo il nostro atteggiamento: siamo opposizione intransigente ma responsabile, siamo al tempo stesso i partner decisivi, senza i quali in Parlamento non ci sono numeri per fare riforme vere, definitive e durature per il bene del Paese", aggiunge ancora Berlusconi, che poi conclude: "Nella mia vita e in questi venti anni in politica sono dovuto ripartire più volte dopo un risultato negativo. Garantisco che sarà così anche stavolta. La mia stella polare resta l'unità delle forze moderate alternative alla sinistra. Ho iniziato il mio impegno in politica per unire tutti i moderati, intendo proseguirlo lavorando per ricomporre la perduta unità".