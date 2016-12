16:10 - "Io rimango a guidare il partito. Per favore non parliamo più dei miei figli". Lo ha annunciato Silvio Berlusconi al comitato di presidenza di Forza Italia. Berlusconi ha anche parlato di possibili alleanze con le altre forze del Centrodestra. "Dobbiamo fare - ha poi aggiunto - una coalizione ma non subito e non con tutti. Con la Lega sì".