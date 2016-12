Berlusconi: "Renzi sia coerente"

14:26 - "Noi rispetteremo fino in fondo gli accordi che abbiamo sottoscritto e siamo pronti a lavorare insieme per costruire le riforme migliori per il Paese". Lo scrive Silvio Berlusconi in una nota con la quale chiede al premier, Matteo Renzi, di essere "coerente" e di accelerare sulla legge elettorale. "Speriamo che le divisioni emerse nel Pd non affossino il tentativo di modernizzare le nostre istituzioni", aggiunge il leader di Forza Italia.