Berlusconi: "Puniti dall'astensione. Ho sbagliato a dire che Renzi è simpatico"

17:45 - "Abbiamo fatto il possibile". Lo ha detto Silvio Berlusconi nel corso del comitato di presidenza di Forza Italia, convocato per un'analisi del voto alle Europee. "L'unica colpa che ho io è che ho detto che Renzi era simpatico e capace. Non lo ripeterò mai più", ha spiegato Berlusconi. Commentando l'alto astensionismo, ha poi aggiunto: "Noi non abbiamo perso. Il 50% degli elettori non ha compreso che doveva essere protagonista del voto".

E' un Berlusconi sereno quello che arriva e parla ai giornalisti davanti alla sede romana di Forza Italia, dove va in scena la riunione coi suoi colonnelli sull'analisi del voto europeo. L'ex cavaliere sembra voler fornire ai suoi alcune attenuanti: "Noi non abbiamo perso. Il 50% degli elettori non ha compreso che doveva essere protagonista del voto". Poi se la prende con se stesso: "L'unica colpa che ho io è che ho detto che Renzi era simpatico e capace. Non lo ripeterò mai più".



"Servono soldi" - "Siamo con l'acqua alla gola, servono soldi". E' la richiesta che Silvio Berlusconi fa allo stato maggiore del partito parlando della situazione economica di Fi. L'ex premier annuncia poi il via ai congressi cittadini. Ad illustrare il progetto è Denis Verdini che parla del coinvolgimento di 1942 comuni. "Forza Italia deve ripartire dal territorio con i congressi comunali e poi lavoreremo alla grande area dei moderati che è la maggioranza nel Paese", ha detto l'ex cavaliere.



"Dopo di me, le primarie" - "Sì alle primarie di colazione quando non sarò più io il leader di questo partito", ha detto Berlusconi, che ha aggiunto: "Non esiste nessun cerchio magico, di magico ve l'ho detto ci sono solo io". E poi l'ex premier ha fatto anche i complimenti a Raffaele Fitto per il risultato ottenuto alle europee.