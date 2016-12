Berlusconi: "Ok le riforme annunciate Vigileremo perché vengano realizzate"

20:13 - "Guardiamo con attenzione al pacchetto di misure messe in campo dal governo e vigileremo perché si trasformino in provvedimenti concreti". Così Silvio Berlusconi commenta le riforme annunciate da Matteo Renzi. "Ben venga anche l'annunciata razionalizzazione della spesa pubblica - aggiunge -, ma esprimiamo preoccupazione per i tagli previsti alla sicurezza". Per uscire dalla crisi, avverte, "occorre ripartire dalla politica industriale".

"Particolare attenzione - riprende il leader di Forza Italia - meritano le piccole e medie imprese, base del tessuto produttivo in molti Paesi dell'Unione, sulle quali gravano una pressione fiscale e un peso burocratico insostenibili. Per ripartire occorre uno sforzo congiunto e coordinato delle istituzioni comunitarie e di quelle dei singoli Stati membri".



"Si paghino i debiti della Pubblica amministrazione" - "Per questo - continua il Cavaliere - guardiamo con attenzione al pacchetto di misure messe in campo dal governo italiano e vigileremo perché si trasformino in concreti provvedimenti, a cominciare dal pagamento dei debiti della Pubblica amministrazione alle imprese che, in assenza di un decreto, rischia di concretizzarsi in tempi ben piu' lunghi e ben diversi da quelli prospettati solo pochi giorni fa dal Governo. Ben venga anche l'annunciata razionalizzazione della spesa pubblica, ma al contempo esprimiamo tutta la nostra preoccupazione per i tagli annunciati alla sicurezza, un settore che rischia di non essere più in grado di tutelare i cittadini".