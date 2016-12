Berlusconi: "Nostro appello raccolto Dobbiamo vincere per fare riforme"

20:36 - "Ho telefonato a tanti club e ho la sensazione anche ora, come nel '94, che il nostro appello sia stato raccolto da tanti italiani". Queste le parole di Silvio Berlusconi, arrivato a sorpresa a Milano, a un incontro dei club di Forza Italia. "Chiedo scusa per questa invasione improvvisa - ha detto -. Non era previsto che venissi ma ho parlato tutta la mattina al telefono e quando mi hanno detto che c'era un incontro anche a Milano ho deciso di esserci".

"Riforme solo se vinciamo da soli" - "Solo con un partito unico al governo che abbia chiare le idee si potranno fare le fondamentali riforme di cui c'è bisogno", ha detto ancora Berlusconi, sostenendo che all'Italia serve "una riforma della burocrazia, del lavoro, delle pensioni, del fisco e della giustizia". Per poterle fare, ha continuato, "dobbiamo vincere da soli in modo tale da poter fare le riforme che portino l'Italia a poter essere competitiva con le altre democrazie", dato che finora "per colpa dei troppi partitini non siamo riusciti a farle".



"Possiamo convincere parte degli M5s" - Il Cavaliere ha poi detto: "Ho fatto fare dei sondaggi e ho scoperto che il 56% degli elettori del Movimento 5 Stelle sono delusi e disgustati dalle persone mandate in Parlamento e dal loro comportamento". Berlusconi ha dunque spiegato che il suo partito "può raggiungere parte dell'elettorato" dei grillini.



"Euro, una moneta straniera" - Berlusconi ha poi sferrato il suo attacco contro "l'euro, che per noi è una moneta straniera. L'abbiamo adottato a un cambio folle, rinunciando alla nostra sovranità monetaria". Il Cavaliere ha poi spiegato che si poteva anche adottare l'euro "chiedendo e ottenendo dalla Bce di diventare una vera banca centrale che garantisse il debito sovrano in ciascun Paese e che fosse pronta a battere moneta. Ma la Germania si è opposta perché aveva il timore dell'inflazione".



"Magistratura incontrollata e incontrollabile" - Davanti ai suoi sostenitori, il leader di Forza Italia ha poi parlato della sua avversione per il comunismo e ha spiegato che "dopo la sentenza del primo agosto mi sono veramente sentito male, non sono uscito di casa per due mesi e mi sono messo a scrivere un instant book che verrà distribuito la prossima settimana in tutti i club di Forza Italia".



Nel libro Berlusconi spiega di aver voluto raccontare "con che tipo di magistratura abbiamo a che fare in Italia" e cioè una magistratura "incontrollata, incontrollabile, irresponsabile e impunita" con i magistrati "che hanno il privilegio medioevale di giudicarsi fra di loro".



"Ruby ter, due testimoni completamente plagiate" - Il leader di Forza Italia ha poi affrontato il processo cosiddetto "Ruby ter", dicendo che ci sono due testimoni "completamente plagiate" che rappresentano l'accusa nei suoi confronti. Berlusconi faceva riferimento ad Ambra Battilana e Chiara Danese, difese dall'ex senatore dell'Idv, Patrizia Bugnano.



"In questo processo - ha raccontato - è venuto fuori che ci sono 44 testimoni sotto accusa tra quelli in mio favore mentre dall'altra parte ce ne sono due che sono venute una sola volta ad Arcore, sono andate via alle 12.30 e sono state completamente plagiate da un'avvocatessa parlamentare di Di Pietro".



Berlusconi ha spiegato di averle viste in due interviste televisive a un mese di distanza: "Entrambe hanno dichiarato cose inverosimili e che avevano sentito dentro l'imperativo categorico di dire chi fosse davvero chi governava in quel momento l'Italia. Sfido qualsiasi ragazza che fa concorsi di bellezza a sapere cos'è un imperativo categorico".