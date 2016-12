Berlusconi: "Non votare mi pesa molto"

18:58 - "Non votare mi pesa". Lo ha detto il leader di FI, Silvio Berlusconi, lasciando l'istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone, dove sconta l'affidamento ai servizi sociali. "Dopo vent'anni di battaglia per la libertà - ha continuato -, essere qui a rappresentare l'Italia democratica senza nemmeno avere la possibilità di esprimere un voto mi pesa molto".





Preparativi in corso nei seggi elettorali in vista dell'election day. Oggi è il giorno della riflessione e dell'attesa anche per gli altri leader politici. Il premier Matteo Renzi ha passato il sabato in famiglia a Pontassieve. Qui domani mattina voterà con la moglie per poi fare ritorno nella capitale e attendere lì il risultato elettorale. Giornata di riposo pure per Beppe Grillo che domani voterà nella sua Genova.



Dopo aver assistito a una partita di pallone con gli ospiti della struttura di Cesano Boscone, Berlusconi si è concesso una visita al Museo del Novecento e una passeggiata nel centro di Milano con la compagna Francesca Pascale, la senatrice Maria Rosaria Rossi, il consigliere politico Giovanni Toti e la moglie. "Francamente non ho programmi": così Berlusconi ha parlato della giornata di domani verso la fine della passeggiata milanese, circondato da gente che gli stringeva la mano e gli chiedeva di fare una foto con lui. "Sperando e pregando" ha aggiunto congiungendo le mani a mo' di preghiera.