22:33 - "Dobbiamo andare presto alle elezioni, oggi non siamo in una democrazia perché quando c'è un governo non eletto dal popolo non siamo in una democrazia". Lo ha detto Silvio Berlusconi a Quinta Colonna. "Equitalia funziona come una società che deve fare utili, nel nostro programma prevediamo un'abolizione con il ritorno ai Comuni della riscossione", ha aggiunto. "Grillo è un pericolo, dice cose che Hitler diceva nel 1932".