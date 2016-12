00:52 - "Io non ho mai, in 20 anni di politica, insultato nessuno". Lo ha detto Silvio Berlusconi al giornalista della Bbc, Jeremy Paxman, rispondendo sulle presunte offese, che gli sono state attribuite, ai danni della cancelliera tedesca Angela Merkel. "E' stato inventato da qualcuno che voleva mettere Angela contro di me - ha spiegato Berlusconi -. E' chiaro che non ero un personaggio comodo".