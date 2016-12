14:50 - "Sono tutte invenzioni. I miei figli non saranno candidati nelle liste per le europee". Risponde così Silvio Berlusconi, lasciando l'auditorium del Seraphicum dove ha partecipato ad un'iniziativa dei Club "Forza Silvio", a chi gli chiede se uno dei suoi figli sarà candidato alle prossime europee. Le indiscrezioni erano girate nei giorni scorsi e parlavano di un possibile ruolo in particolare per Pier Silvio e Barbara.