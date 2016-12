Berlusconi: "Non c'è più democrazia, M5S a Bruxelles? Staranno nei cessi"

10:49 - "Noi siamo assolutamente all'opposizione di Renzi. Si tratta del terzo governo non eletto dai cittadini, è una cosa grave e possiamo dire che in Italia non c'è più la democrazia". Lo ha detto Silvio Berlusconi che, commentando poi l'ipotesi dell'elezione del M5S al Parlamento Ue, ha aggiunto: "In Europa verrà messo in un angolo, un importante deputato europeo mi ha detto: stiamo allargando i cessi e li metteremo lì".

Adolf Grillo - Parlando del MoVimento 5 Stelle, Silvio Berlusconi nel programma La Telefonata su Canale 5, aggiunge: "Si tratta di un partito di protesta e distruzione". Poi, del suo leader, "qualcuno lo ha chiamato Adolf Grillo".



"Con noi pensione a casalinghe e aumento minima a pensionati" - "Sono l'unico presidente del Consiglio - prosegue l'ex premier - che ha credibilità in questo campo. Se torneremo al governo alzeremo le pensioni minime a 800 euro anche se siamo abbastanza sicuri di poter arrivare a 1.000 euro. Per quanto riguarda le casalinghe che sono 7 milioni e mezzo e fanno un lavoro faticoso daremo la pensione minima di 800 euro più 200 presi dal fondo delle casalinghe per poter arrivare a 1.000 euro".



"Votare Fi per difendere interessi Italia" - "Il 25 maggio - sottolinea ancora Silvio Berlusconi - c'è il voto non sulla situazione italiana ma per l'Europa. Forza Italia rappresenta l'unica soluzione per poter fare gli interessi dell'Italia in Europa. Fi appartiene alla grande famiglia del Ppe e se noi riusciremo ad inviare all'Europarlamento una folta schiera di rappresentanti facendo così rete con i rappresentanti degli altri Paesi a partire da quelli del Mediterraneo potremo incidere sulle decisioni che saranno assunte".