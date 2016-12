19:43 - "Sono l'ultimo presidente del Consiglio che è stato eletto dal popolo". In Sardegna per la chiusura della campagna elettorale per le Regionali, Silvio Berlusconi è tornato a parlare della caduta del suo governo, nel 2011: "Fu un colpo di Stato. Un sondaggio mi dava al 75,3% di consensi. Allora il Colle, la magistratura e il Pd si sono riuniti per escogitare come farmi fuori e hanno ideato una strategia di distruzione".