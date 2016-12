Berlusconi: "Io l'ultimo premier eletto dal popolo, Colle voleva distruggermi"

19:41 - "Sono l'ultimo premier che è stato eletto dal popolo". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, chiudendo la campagna elettorale di Ugo Cappellacci per la corsa alla presidenza della Regione. Il Cavaliere ha poi parlato di una "strategia di distruzione" ai suoi danni pianificata dal Colle, dal Pd e dall'Anm: "Si sono detti, sconsolati, se non facciamo qualcosa, questo non ce lo togliamo dai piedi e rivince anche le prossime elezioni".

"La sinistra vuole la patrimoniale" - "La sinistra vuole una patrimoniale di 80-100 mld da far pagare a tutti, anche a coloro che hanno una piccola casa", ha detto il leader di Forza Italia. Poi ha aggiunto: "A sinistra non hanno ancora imparato come si fa a far avanzare l'economia e a promuovere la crescita".



"Domenica vinciamo noi" - "Ho visto i programmi della sinistra e non c'è niente da fare, questi signori non hanno imparato come sviluppare l'economia. Per questo sono sicuro che domenica vinceremo", ha ribadito Berlusconi ad Arborea (Oristano) sul palco con Cappellacci.



"Michela Murgia ha insegnato odio" - Berlusconi va poi all'attacco di Michela Murgia. "Ho saputo che la signora Murgia ha già presentato la sua Giunta, e si è tenuta lei l'assessorato dei trasporti, forse da piccola giocava con i trenini. Ma lei è una che ha insegnato l'odio".



"Prossime elezioni? Puntiamo al 37%" - "Abbiamo costituito 12mila club Forza Silvio perché vogliamo vincere le prossime elezioni, vogliamo farlo da soli con più del 37%", ha detto il leader di FI. "I traditori? Dobbiamo riportarli dentro se non riusciamo ad arrivare al 37%", ha concluso.