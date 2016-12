17:27 - "La magistratura è incontrollata, incontrollabile, irresponsabile e ha l'immunità piena". Lo ha detto Silvio Berlusconi rispondendo a una domanda del presidente del Tribunale di Napoli. "Non riesco a capire - ha detto - le ragioni di queste domande". "Non c'è bisogno che le capisca", ha ribattuto il magistrato. Il leader di Forza Italia depone come teste al processo dell'ex direttore de L'Avanti, Valter Lavitola, sulle tangenti panamensi.

"Valter Lavitola era un facilitatore di rapporti tra le imprese italiane e Panama", ha affermato Berlusconi deponendo al processo per la presunta estorsione a Impregilo. Per il leader di FI, Lavitola era "un ottimo giornalista e un protagonista della politica", amico di altri esponenti della sua area politica. Berlusconi ha anche detto di avere notato che Lavitola aveva rapporti di amicizia con politici dell'America Latina, in particolare l'ex presidente brasiliano Lula, seduto accanto al quale lo vide una volta a una cena ufficiale.



In aula è stata fatta ascoltare la telefonata del 2 agosto del 2011 tra lo stesso Berlusconi e Ponzellini, ex amministratore di Impregilo, in cui il leader di Forza Italia sosteneva che se non fosse stato costruito un ospedale a Panama il presidente del Paese avrebbe rilasciato una dichiarazione negativa sul gruppo italiano. Berlusconi ha chiarito di essere stato contattato da Lavitola che gli aveva chiesto di intervenire presso Impregilo dicendosi "orgoglioso" della telefonata.