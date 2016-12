Berlusconi: "I miei figli non saranno candidati nelle liste per le europee"

16:33 - "La situazione nel nostro Paese è molto preoccupante". Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha aperto la conferenza dei Club Forza Silvio a Roma. "Negli ultimi vent'anni - ha spiegato Berlusconi - abbiamo avuto quattro colpi di Stato" con "un governo eletto dai cittadini sostituito da un esecutivo che i cittadini non conoscono senza passare dalle urne".

Berlusconi smentisce subito le indiscrezioni che parlano di una candidatura alle europee dei suoi figli. "Sono tutte invenzioni. I miei figli non saranno candidati nelle liste per le europee", chiarisce.



"Gli italiani non sanno votare" - Secondo il leader di Forza Italia, "la gente non sa votare". "Da noi troppe persone seguono nel voto simpatie personali. Casini è un bell'uomo, lo votano perché piace alle signore. Ma gli italiani non pensano al bene del Paese che è dato da due forze in campo che si alternano". Per vincere, spiega Berlusconi, bisogna convincere i delusi. "Gli ultimi sondaggi dicono che alle europee andrà a votare il 46-47% dei cittadini: un terzo dei voti va a noi e ai nostri alleati, un altro al Pd e ai comunisti e un altro a Grillo. Il 50% di chi non ha ancora deciso come lo convinciamo? Servono i social network ma anche il contatto diretto che può avvenire tramite i club".



"Da noi il premier non ha poteri" - Il presidente del Consiglio, continua Berlusconi, in Italia "non ha poteri, può togliersi la giacca e restare in camicia bianca quando tutti rimangono con la giacca, ma non ha potere. L'unica cosa che può fare è scrivere l'ordine del giorno nel Consiglio dei ministri". "Bisogna fare le riforme e la prima in assoluto che va fatta è il cambiamento dell'assetto istituzionale del Paese".



"La magistratura è il contropotere dello Stato" - "La magistratura è diventato un super potere, anzi un contropotere dello Stato che tiene sotto di sé gli altri due poteri che sono quello parlamentare e quello esecutivo. E da questa situazione questi giudici cosa vogliono? Che il popolo ha diritto alla democrazia, ma la ottiene solo se al potere c'è un partito socialista di massa. La missione dei magistrati è di costruire una via giudiziaria al socialismo contro il capitalismo borghese interpretando in modo creativo il diritto e le leggi".



"Andare in Ue decisi, pronti a mettere il veto" - Berlusconi è critico sulla politica italiana con l'Europa. "Quando Squinzi minaccia di portare la sua azienda all'estero vi accorgete di quanto bisogno vi sia di cambiamento che deve avvenire non andando in Ue a ricevere sorrisi e pacchi sulle spalle ma andando decisi e consapevoli dei propri diritti e se qualcosa non va, mettere il veto".