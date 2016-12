Berlusconi:Grillo pazzo senza idee, lo votano gli italiani disperati e incazzati

01:57 - "Grillo è un pazzo. A me Grillo fa paura per questo vorrei spiegare agli italiani che votano Grillo che non votano un progetto politico, che non c'è, ma lo votano perché sono disperati, sono furiosi, sono inviperiti, sono incazzati". Lo dice Silvio Berlusconi ai microfoni di Radio Lombardia.

"Grillo è un pericolo assoluto per il nostro Paese, lui dice che vuole distruggere tutto. Via il Senato, via la Camera, via i parlamentari, i partiti e la democrazia. Il Paese deve essere condotto dai delegati del web agli ordini suoi e di Casaleggio". Dice ancora Silvio Berlusconi.



"Sanguinario come Stalin o Pol Pot" - "In Beppe Grillo vedo le caratteristiche dei leader più sanguinari della storia, da Robespierre a Stalin a Pol Pot": lo ha detto Silvio Berlusconi in un collegamento telefonico a Torino durante un'iniziativa elettorale commentando la battuta di ieri del leader di M5S ("Io sono oltre Hitler"). "Quando Beppe Grillo dice di essere oltre Hitler io gli credo: è la verità. Dobbiamo prenderlo sul serio. Dobbiamo averne paura". Ha aggiunto Berlusconi.



Grillo risponde ironico: "Dopo Hitler? Chaplin" - "#OltreHitler c'è Charlie Chaplin". Con questo titolo, che include anche l'hashtag "#OltreHitler", Beppe Grillo torna, ironizzando, sulle parole pronunciate a Torino. Ma il leader del M5S rilancia e con un post sul suo blog riporta, per iscritto e in video, un passaggio de 'Il grande dittatore', capolavoro del 1940 di Chaplin che prendeva di mira proprio Adolf Hitler.



"La vivisezione non è per Dudù" - "Noi non vogliamo vivisezionare Dudù, ma il proprietario, è diverso, molto diverso". Lo ha detto Beppe Grillo, in un passaggio del suo intervento a un comizio a Verona. Il Movimento 5 Stelle è "da dieci anni che fa campagna contro la vivisezione. Un tema per il quale siamo stati sempre in prima linea", ha precisato. "Non siamo cattivi, siamo giusti, ma con Berlusconi siamo cattivissimi", ha aggiunto.



Berlusconi: "Al voto entro 18 mesi" - Silvio Berlusconi è convinto che si andrà al voto "non oltre un anno, un anno e mezzo". Lo ha detto a Torino, in collegamento telefonico con l'incontro dei club Forza Silvio del Piemonte. "Con questo governo - ha spiegato - la situazione economica si deteriorerà sempre di più con il passare del tempo. Torneremo quindi al voto e alla democrazia dopo tre esecutivi che non sono stati scelti dai cittadini".