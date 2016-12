13:51 - Per il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, la situazione è preoccupante, più preoccupante del 1994, quando scese in campo. "Rispetto ad allora abbiamo non solo la sinistra che è al governo - ha detto intervenendo a Mattino 5 -, ma anche un altro pericolo che è Grillo: a me fa molta paura". Sul caos per la Tasi Berlusconi ha detto che "andrà a finire come sempre quando al governo ci sono persone non capaci".

"Grillo è aspirante dittatore" - "Grillo mi preoccupa molto e mi fa paura, è un aspirante dittatore. Gli autoritarismi nella storia si sono formati quando uno Stato è in crisi, aumenta la povertà e la disoccupazione, e chi oggi si trova in queste condizioni possa pensare ad un voto di protesta", sottolinea ancora Silvio Berlusconi. Poi prosegue affermando che il leader del M5S "ha detto che è oltre Hitler e non era mica tanto una battuta e poi ha detto che se vince fa la marcia su Roma e ci ricordiamo cosa è successo".



"Se Grillo vuole far male a Dudù puo' fare di tutto" - "Uno che pensa di fare del male ad una creatura come Dudù puo' fare di tutto", prosegue Berlusconi sempre riferendosi a Grillo. "Lui non fa progetti in positivo, il sistema deve essere governato dai delegati dal web. E' coerente nella sua violenza. Il suo cane si chiama Delirio...", aggiunge il leader del centrodestra.



"Renzi faccia pulita ma Pd non rinnegato comunismo" - "Renzi - Berlusconi formula poi un giudizio sul premier - ha la faccia pulita, è simpatico ma dietro di lui c'è il Pd che ha cambiato nome e fatto diversi lifting ma i componenti non hanno mai rinnegato la loro ideologia comunista".



"Con governi non eletti disoccupazione da 8% a 13% - Sul tema del lavoro, il leader di Forza Italia commenta che "quando noi eravamo al governo la disoccupazione era all'8% ora quasi al 13% questi governi non eletti in tre anni hanno portato maggiore disoccupazione".



"80 euro? Senza coperture aumento accise" - Berlusconi ribadisce che "la vicenda degli 80 euro non ha senso. Il loro progetto era quello di sempre togliere alla borghesia per dare ai nostri elettori, ma è stato fatto male. Non hanno dato nulla ai pensionati aumentando invece le tasse sulla casa e i risparmi. Gli 80 euro sono una mancia elettorale". Lo afferma Silvio Berlusconi a Mattino Cinque. Parlando delle coperture economiche e dei dubbi sulle coperture emerso dai tecnici del Senato smentiti dal presidente del Consiglio, l'ex premier si dice convinto che siano più affidabili i tecnici del Senato che hanno più esperienza dei ministri di Renzi. Se le coperture non ci sono entro fine anno, "si alzeranno le accise della benzina e noi avremo una tassa in più", conclude Berlusconi.