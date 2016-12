Berlusconi: Grillo è un assassino

12:29 - "Beppe Grillo è condannato per omicidio plurimo colposo a 14 mesi di carcere, è un pregiudicato e un assassino che ha scampato la prigione e non dovrebbe tornare su questi argomenti". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. "Ha ucciso tre amici - ha aggiunto - è entrato in una via dove c'era un cartello che diceva strada impraticabile per lastre di ghiaccio. Lui è riuscito ad uscire dalla macchina, le altre tre persone no e sono morte".