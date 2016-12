Berlusconi: "Elettori del M5S delusi, possiamo convincerli a votare per noi"

15:35 - "Tra gli elettori, quaranta su cento non intendono votare perché sono delusi o indecisi e questi vanno convinti spiegando i nostri programmi e i nostri valori". Parola di Silvio Berlusconi che si è rivolto così, per telefono, ai militanti del club "Forza Silvio 2.0" di Forlì. "Secondo i sondaggi - continua -, nel Movimento 5 Stelle gli elettori sono scoraggiati dal comportamento dei loro parlamentari e non affezionati al marchio".

Non ha parlato né di date per il voto, né della possibilità di candidarsi, ma Silvio Berlusconi, ha invitato i militanti ad una campagna elettorale "porta a porta", sezione per sezione. "C'è bisogno - ha detto - di tanti italiani che costruiscano i club, che facciano i difensori del voto, i missionari azzurri, che vadano a convincere gli elettori di ogni sezione, ogni club metta in campo una decina di entusiasti e vadano al porta a porta. Abbiamo fatto un esperimento in tre sezioni elettorali e siamo riusciti ad identificare le posizioni politiche di quasi tutti gli elettori di quella sezione. E' inutile andare da quelli del Pd, i nostri basta tenerli in caldo, ma dobbiamo convincere gli indecisi e i delusi del M5s, con una catena di Sant'Antonio e un porta a porta".



Parlando di Magistratura Democratica, ha poi spiegato: "Ha conquistato tutte le posizioni di potere, quindi tutti i magistrati dipendono, per il loro lavoro e per i loro ruoli, da Magistratura Democratica che ha sposato i valori, le idee e i programmi dell'estrema sinistra extraparlamentare". Secondo Berlusconi, Md "parte dall'assioma che il popolo ha diritto alla democrazia, ma la democrazia esiste solo se c'è la sinistra al potere. Altrimenti si crea una via giudiziaria al socialismo".



Il Cavaliere ha poi affrontato il tema della riforma della Carta. Il cambio della Costituzione, dei poteri del presidente del Consiglio e l'elezione diretta del Capo dello Stato saranno punti al centro del programma anche della nuova Forza Italia. "Lo dissi anche anche vent'anni fa - ha ricordato - nel primo intervento che feci il 26 gennaio. Fra qualche settimana festeggeremo, con moderazione, i vent'anni di impegno politico. Allora dissi: c'e' un matto che parla a degli altri matti, ma a volte le decisioni migliori non vengono dalla ragione, ma da una visionaria e lungimirante follia".



E infine l'incoraggiamento."Siete arrivati all'iscrizione di 7mila club, il che conferma una grande voglia di partecipazione e una grande preoccupazione per il prevalere della sinistra e della magistratura politicizzata. Arrivare a 12mila club sembra quasi una follia, ma dobbiamo crederci". Il club "Forza Silvio 2.0" è stato inaugurato, nel centro della città romagnola, dal coordinatore regionale di Forza Italia Elio Massimo Palmizio e dal coordinatore dei club Marcello Fiori.