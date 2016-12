Berlusconi:"E' l'ultima occasione"

17:12 - "Questa è davvero l'ultima occasione: dobbiamo tutti impegnarci affinché il centrodestra prevalga". Silvio Berlusconi ha inviato una lettera al leader della Destra, Francesco Storace, in occasione del comitato centrale del partito. "Siamo in una situazione assolutamente inaccettabile. Siamo governati dal terzo governo consecutivo non eletto. O sono i cittadini a scegliere chi governa, o non è più democrazia", ha scritto il leader di Forza Italia.