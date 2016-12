Berlusconi:dobbiamo vincere da soli

19:48 - "Con un unico partito al governo, che abbia le idee chiare, si potranno fare le fondamentali riforme di cui c'è bisogno". Parola di Silvio Berlusconi, che a Milano ha incontrato i suoi sostenitori. Al Paese, dice, serve "una riforma di burocrazia, lavoro, pensioni, fisco, giustizia. E per farle dobbiamo vincere da soli, in modo da riportare l'Italia ad essere competitiva. Finora non le abbiamo fatto per colpa dei troppi partitini".