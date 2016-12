17:40 - "L'Italia è precipitata in una vera e propria barbarie giudiziaria". Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, dopo l'inchiesta Ruby ter. "Nei miei confronti - dice - continua l'accanimento giudiziario, ma non per questo verrà meno il contributo che intendo offrire per dare all'Italia delle istituzioni che consentano una vera governabilità". "Un giorno - aggiunge - la mia innocenza sarà pienamente riconosciuta".