18:26 - "Io non lo considero davvero un avversario fino in fondo, Renzi lo avrei preso nel mio partito, potrebbe stare in Forza Italia" perché, tra l'altro, "non è comunista". Lo afferma Silvio Berlusconi, sottolineando che ora il premier "è nel Pd e, quindi, è influenzato dal Pd". "Il riformatore sono io, non il Partito democratico", ha aggiunto il leader di Forza Italia.