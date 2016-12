Berlusconi attacca il governo Renzi "E' incapace di tagliare le spese"

17:42 - "Il nostro movimento è diventato l'unica opposizione credibile a un governo che si è dimostrato fino qui incapace di tagliare le spese, di ridurre le tasse e di realizzare vere riforme strutturali in ambito economico". Lo scrive Silvio Berlusconi in una lettera ai senatori di Forza Italia. "Spero di poter presto recuperare la piena agibilità politica ed elettorale in modo da poter combattere e difendere insieme a voi la nostra libertà", aggiunge.

"Gli ultimi dati del Pil - prosegue il leader di Forza Italia - sono i peggiori da 14 anni e confermano la grave recessione. Questo è il risultato di tre governi consecutivi non eletti dai cittadini e totalmente privi di una strategia per uscire dalla crisi".



Berlusconi invita quindi "dopo la pausa estiva", a "impegnarci a rendere gli italiani consapevoli della nostra azione di oppositori responsabili, disposti a lavorare con la maggioranza sulle riforme istituzionali solo se d'accordo sui singoli contenuti, ma determinati a batterci su una politica economica e fiscale alternativa a quella della sinistra".



Al rientro dalle vacanze, spiega quindi, "ci concentreremo insieme su quella missione che ancora di più oggi, dopo il martirio a cui sono stato sottoposto in questi ultimi vent'anni, sono sicuro sia davvero la missione più nobile e più alta: la difesa della libertà".



Il leader di Forza Italia annuncia quindi che si dedicherà "anche alla rifondazione e al radicamento di FI, che deve tornare ad essere la bandiera di tutte le italiane e di tutti gli italiani che amano la libertà e vogliono restare liberi".