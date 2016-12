08:27 - "Non so per quali motivi sia stato arrestato, me ne spiaccio e ne sono addolorato". Lo afferma Silvio Berlusconi, commentando l'arresto di Claudio Scajola. Quanto al mancato inserimento in lista dell'ex ministro, il leader di Forza Italia ha spiegato che "non è stato candidato perché nei sondaggi la sua candidatura avrebbe diminuito i nostri voti".