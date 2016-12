Berlusconi: aprire FI a nuove leve

18:23 - Per Forza Italia "non c'è mai stata alcuna intenzione di procedere alla nomina di un Coordinatore unico", mentre l'obiettivo è quello di rilanciare il partito "dotandoci di una nuova organizzazione". A sottolinearlo è il leader degli Azzurri, Silvio Berlusconi, che spiega come non si debba avere timore "di aprire le porte del nostro Movimento alle risorse nuove che si affacciano, e che vogliono dare il loro contributo al nostro rilancio".